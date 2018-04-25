Кит Тёрман объяснил решение отказаться от титула WBC

Как мы сообщали ранее, американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО) отказался от титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг), а за вакантное звание сразятся бывшие чемпионы Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шон Портер (28-2-1, 17 КО).

Своё решение чемпион объяснил так: «Из-за череды обрушившихся на меня травм я согласился с необходимостью отказаться от титула WBC. Я продолжаю работать над восстановлением руки и ранее прооперированного локтя. Надеюсь, смогу вернуться в ринг летом. Уверен, это временные трудности на моём пути и вскоре я вновь объединю чемпионские титулы. Постараюсь вернуть титул WBC. Чем раньше, тем лучше».

Рассказывает президент WBC Маурисио Сулейман: «Чемпион Тёрман, к сожалению, дважды кряду травмировался. Он любезно отказался от титула, и мы приняли решение назначить незамедлительный бой между Гарсиа и Портером. В своё время наш чемпион Виталий Кличко был в такой же ситуации (в октябре 2008-го года вернулся спустя 4 года вне бокса и отобрал титул у Сэма Питера (36-6, 29 КО) из Нигерии)».

«Кит также получит незамедлительное право провести чемпионский бой против действующего чемпиона. Тёрман — настоящий чемпион и пример для подражания. Мы абсолютно поддерживаем его, тем более в такой непростой период он нуждается в нашей поддержке», — сообщил функционер.

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