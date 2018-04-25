Тёрман отказался от титула WBC — чемпиона определят Гарсиа и Портер

По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, чемпион в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО) принял решение отказаться от занимаемого титула. Чемпиона определят соотечественники Тёрмана, №1 в рейтинге WBC Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и №2 Шон Портер (28-2-1, 17 КО).

Отметим, «One Time» Тёрман по-прежнему остаётся «суперчемпионом» по версии WBA и сохраняет за собой незамедлительное право оспорить титул WBC.

Причиной принятого решения является череда травм, которая преследует боксёра. В марте 2017-го года Тёрман и Гарсиа встретились в объединительном поединке, в котором «One Time» одержал победу раздельным решением судей.

После боя Тёрман перенёс хирургическое вмешательство на локоть. На 19 мая у чемпиона было запланировано возвращение в ринг, но в преддверии боя Тёрман вновь травмировался.

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