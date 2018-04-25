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Василиий Ломаченко на открытой тренировке: фото и видео
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Василиий Ломаченко на открытой тренировке: фото и видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
12 мая в Нью-Йорке украинскому чемпиону WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) предстоит дебют в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) против чемпиона WBA и обладателя титула журнала The Ring Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
В преддверии поединка Ломаченко провёл открытую тренировку.
Фото: Майки Уильямс (BoxingScene)
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