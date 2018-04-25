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Василий Ломаченко: Возьму сына за руку и отведу к дедушке
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Василий Ломаченко: Возьму сына за руку и отведу к дедушке 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Накануне чемпион WBO в весе до 59 кг Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) принял участие в открытой тренировке (фото/видео).
12 мая в Нью-Йорке (США) украинцу предстоит дебют в лёгком весе (до 61,2 кг) против обладателя титула WBA и по версии журнала The Ring Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
Как и всегда, тренировочный лагерь украинец проводит в США под руководством отца/тренера Анатолия Ломаченко.
В ходе открытой тренировки Ломаченко также пообщался с представителями СМИ. Корреспондент The Ring поинтересовалась у чемпиона, что он посоветует сыну, если тот тоже захочет заниматься боксом. На что Ломаченко ответил так: «Если сын спросит меня о боксе… Если он спросит о тренировках… Тогда я просто возьму его за руку и отведу к дедушке».
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