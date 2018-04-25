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Расселл-младший и Диас встретились на пресс-конференции: фото и цитаты
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Расселл-младший и Диас встретились на пресс-конференции: фото и цитаты 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
19 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) местный чемпион WBC в весе до 57,2 кг Гэри Расселл-мл. (28-1, 17 КО) встретится с обязательным претендентом, топ-проспектом из Калифорнии Джозефом Диасом (26-0, 14 КО).
Накануне бойцы впервые встретились лицом к лицу на пресс-конференции, где также общались с представителями СМИ и позировали перед объективами камер.
Расселл-мл. : «Бой не продлится 12 раундов. Мне подсовывают обязательных претендентов не просто так. Всё дело в том, что остальные чемпионы не хотят драться со мною в объединительном поединке. Если так будет продолжаться и дальше, то после этого боя я перейду во второй полулёгкий дивизион. Думаю, до конца карьеры мне осталось провести около 6 поединков. Поэтому пришло время позаботиться и о финансах».
Диас: «Я словно подражаю моему корешу по олимпийской команде Эрролу Спенсу, который отправился в Великобританию и отобрал титул у чемпиона Келла Брука. Я также отравляюсь в гости к чемпиону, чтобы отобрать его титул. Никаких проблем. Расселл? Думаю, он — лучший из чемпионов дивизиона».
Фото: BoxingScene
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