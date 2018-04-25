Расселл-младший и Диас встретились на пресс-конференции: фото и цитаты

19 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) местный чемпион WBC в весе до 57,2 кг Гэри Расселл-мл. (28-1, 17 КО) встретится с обязательным претендентом, топ-проспектом из Калифорнии Джозефом Диасом (26-0, 14 КО).

Накануне бойцы впервые встретились лицом к лицу на пресс-конференции, где также общались с представителями СМИ и позировали перед объективами камер.

Расселл-мл. : «Бой не продлится 12 раундов. Мне подсовывают обязательных претендентов не просто так. Всё дело в том, что остальные чемпионы не хотят драться со мною в объединительном поединке. Если так будет продолжаться и дальше, то после этого боя я перейду во второй полулёгкий дивизион. Думаю, до конца карьеры мне осталось провести около 6 поединков. Поэтому пришло время позаботиться и о финансах».

Диас: «Я словно подражаю моему корешу по олимпийской команде Эрролу Спенсу, который отправился в Великобританию и отобрал титул у чемпиона Келла Брука. Я также отравляюсь в гости к чемпиону, чтобы отобрать его титул. Никаких проблем. Расселл? Думаю, он — лучший из чемпионов дивизиона».

Фото: BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.