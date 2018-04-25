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Артур Акавов сразится в Риге с Гонсало Корией за титул временного чемпиона мира по версии WBO
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Артур Акавов сразится в Риге с Гонсало Корией за титул временного чемпиона мира по версии WBO 

Псковская губерния 3 часа назад
На фестивале RIGA SHOW псковский боксёр Артур Акавов (18-2) сразится с аргентинцем Гонсало Корией (12-1) за титул временного чемпиона WBO и право быть главным претендентом в бою с Билли Джо Сондерсом за пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Как сообщает портал boxrec.net, бой состоится 12 мая. В случае победы Акавова Сондерс будет обязан встретиться с псковским боксёром для защиты главного титула. Предыдущая защита Билли Джо Сондерса в июле 2017 года не состоялась, потому что главный претендент — Автандил Хурцидзе — был арестован в США вместе с ещё 32 гражданами по подозрению в связи с организованной преступностью. Предыдущая защита Сондерса состоялась в декабре 2016 года, где он одержал спорную победу над Артуром Акавовым. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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