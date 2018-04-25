Боксер Юбэнк-младший рассказал о воздержании от секса перед поединками

Боксер Крис Юбэнк-младший рассказал, на сколько он воздерживается от секса перед поединком. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Если речь идет о важном поединке вроде боя за титул чемпиона мира, то я на протяжении восьми недель до поединка исключаю сексуальные контакты любого рода", — цитирует бывшего обладателя пояса по версии Международной боксерской организации (IBO) во втором среднем весе Daily Star со ссылкой на видеоблогера Пола Логана