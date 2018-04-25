Де Ла Хойя отреагировал на насмешки команды Головкина: Канело его дико измордует

Популярный мексиканский средневес (до 72,6 кг) Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), если всё пойдёт так, как запланировано, в начале осени таки проведёт матч-реванш с лидером дивизиона Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), причём деклассирует казахстанца за насмешливые ролики. Так считает глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Он утверждает, что срыв ответного боя 5 мая из-за позитивной допинг-пробы Канело на кленбутерол — просто «неудачное стечение обстоятельств», и повторяет версию боксёра, что тот откушал мексиканской говядины, в которой зачастую содержится этот препарат.

Ранее Головкин с тренером снялись в рекламном ролике, где высмеивается «мясное» оправдание Сауля. Оскар явно недоволен этим видео.

«Вздор собачий. Когда они снова подерутся в сентябре… Я вам так скажу: Канело его дико измордует», — отчеканил промоутер в комментарии TMZ Sports.

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