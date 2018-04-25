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Российские боксёры завоевали шесть золотых медалей на ЮЧЕ
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Российские боксёры завоевали шесть золотых медалей на ЮЧЕ 

RT на русском 1 час назад
Шесть представителей сборной России по боксу завоевали золотые медали чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Италии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Победы в своих весовых категориях одержали Илья Попов (до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Фёдоров (до 91 кг) и Алексей Дронов (свыше 91 кг).
Отмечается, что Попов признан лучшим боксёром турнира, а сборная России стала лучшей мужской командой.
Кроме того, Дмитрий Батяй (до 49 кг) и Даниил Тетерев (до 75 кг) взяли серебряные медали.
Ранее сообщалось, что боксёр Мартиросян настроен побить Головкина из-за своей жены.
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