Российские боксёры завоевали шесть золотых медалей на ЮЧЕ

Шесть представителей сборной России по боксу завоевали золотые медали чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Италии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Попов признан лучшим боксёром турнира, а сборная России стала лучшей мужской командой.

Кроме того, Дмитрий Батяй (до 49 кг) и Даниил Тетерев (до 75 кг) взяли серебряные медали.

Ранее сообщалось, что боксёр Мартиросян настроен побить Головкина из-за своей жены.