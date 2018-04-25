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Мартиросян: Устроим бой в мексиканском стиле, я отыщу слабое место Головкина
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Мартиросян: Устроим бой в мексиканском стиле, я отыщу слабое место Головкина 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Американский армянин Ванес «Кошмар» Мартиросян (36-3-1, 21 КО) собирается драться с чемпионом мира по версиям WBC/IBF/WBA/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) в стиле самого казахстанца — с акцентом на атаку и с известной долей пренебрежения к защите.
«Я не боюсь Головкина, а просто безумно хочу с ним драться, — уверяет претендент BoxingScene. — У каждого есть слабое место, и я отыщу такое у него. И мы устроим побоище в мексиканском стиле, словно два поезда на встречных курсах. Мы оба держим удар и обладаем крепкой плюхой. А ещё я не дерусь, чтобы выжить, я дерусь, чтобы победить».
Их бой состоится 5 мая на ринге StubHub Center в Карсоне (США).
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Мартиросян также успел раскритиковать Сауля Альвареса, который вынужден был отказаться от матча-реванш с GGG из-за ситуации со своей проваленной допинг-пробой. Канело заявил, что кленбутерол попал к нему через мясное блюдо мексиканской кухни.
«Я не сбегаю, как парень, который притворился, что откушал плохого стейка, — насмехается Ванес. — Поглядим, как Геннадий отреагирует, когда после его удара противник не уходит, а бьёт в ответ. Так, как я планирую, его «бороду» ещё никто не проверял».
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