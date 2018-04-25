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Как ныне поживает Эрик Моралес: подборка фото с награждения от WBC и не только
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Как ныне поживает Эрик Моралес: подборка фото с награждения от WBC и не только 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Edel Ojefa Gym, Мехико, Мексика. Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эрик «El Terrible» Моралес (52-9, 36 КО) получил за преданность Всемирному боксёрскому совета некую памятную табличку от WBC.
Напомним, этот легендарный боец ринга без страха и упрёка будет включён в Зал славы бокса в Канастоте (США) уже 10 июня.
Сейчас Эрик иногда появляется в кресле комментатора на телетрансляциях вечеров бокса, как в родной Мексике, так и в Штатах.
Смотрите: Легендарные бои: Моралес–Пакьяо I — видео от vRINGe
Чтобы новость о вручении награды Моралесу не была пресной, vRINGe собрали несколько нынешних фотографий некогда предельно сухопарого бойца. Судя по всему, «Эль-Террибле» живёт неплохо; пускай так будет и дальше.
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