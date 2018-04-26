Ломаченко ответил Дэвису не предложение драться на платном телевидении

21 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) американец Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО) завоевал вакантный титул «суперчемпиона» WBA в весе до 59 кг, нокаутировав аргентинского панчера Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО), после чего сообщил о желании встретиться в ринге с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО). Единственное, о на чём настаивает Дэвис — поединок против Ломаченко должен состояться на платном телевидении (PPV).

Слова Дэвиса прокомментировал Ломаченко: «Я читал о том, что он хочет драться, но только на PPV. Что я думаю об этом? Послушайте, парень никогда раньше не выступал в главном событии шоу. О чём мы вообще говорим? Что это будет за PPV такой?»

Ломаченко является чемпионом WBO в весе до 59 кг, но уже объявил о переходе в лёгкий вес (до 61,2 кг) — 12 мая в Нью-Йорке украинец встретится с чемпионом WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

«Как-то странно получается, не находите? — говорит Ломаченко. — Дэвис заговорил о желании встретиться со мной только после того, как я поднялся в другую весовую категорию. С этим парнем я готов драться даже без гонорара».

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