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Постановление WBA: Джарретт Хёрд и Эрисланди Лара встретятся в реванше
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Постановление WBA: Джарретт Хёрд и Эрисланди Лара встретятся в реванше 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпионский комитет Всемирной ассоциации бокса (WBA) постановил, что бойцам первого среднего веса (до 69,9 кг) кубинцу Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО) и американцу Джарретту Хёрду (22-0, 15 КО) необходимо провести незамедлительный реванш.
Обе стороны были проинформированы о том, что на переговоры у них есть стандартный в таких случаях 30-дневный срок.
Напомним, 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) обладатель титула IBF Хёрд в близком, конкурентном поединке победил раздельным решением судей чемпиона WBA Super/IBO Лару — решающим стал 12-й раунд поединка, в котором кубинец побывал в тяжёлом нокдауне.
После боя Лара посетовал на очередной несправедливый вердикт и потребовал реванша, а Хёрд отметил, что никакого реванша экс-чемпиону предоставлять не собирается, а предпочитает ещё один объединительный бой — с чемпионом-соотечественником, обладателем титула WBC Жермеллом Чарло (30-1, 15 КО).
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