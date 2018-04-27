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У Лара рады и уверены, что побьют Хёрда в реванше
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У Лара рады и уверены, что побьют Хёрда в реванше 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: ToFight.ru
Накануне стало известно о постановлении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), согласно которому обладатель титулов WBA Super и IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) и экс-чемпион из Кубы Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО) должны провести неотложный реванш, а на переговоры у команд есть ровно 30 дней.
Напомним, что 7 апреля в Лас-Вегасе (США) обладатель Хёрд в конкурентном поединке за объединение титулов победил Лара раздельным решением судей.
В команде кубинца считают решение организации справедливым и уверены, что реванш всё расставит по своим местам. «Мы думаем, это честное решение, ведь многие увидели победу Эрисланди, — сказал его менеджер Луис Декубас. — Уверены, что в реванше вернём титул, и наш боксёр станет новым королём этого веса. Лара очень счастлив этому постановлению и будет готовиться к бою, как никогда ранее, чтобы вернуть свой пояс. Если первый поединок был необычайно зрелищным, то реванш получится намного лучше».
После победы Хёрд заявил, что не собирается давать реванш Эрисланди.
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По материалам BoxingScene
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