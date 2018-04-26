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VADA уже начеку — Василий Ломаченко шутит по поводу таблеток
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VADA уже начеку — Василий Ломаченко шутит по поводу таблеток 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
По завершению открытой тренировки Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) спросили о том, как ему удаётся всегда опережать соперника «на десять шагов». Украинец предпочёл отшутиться, обыграв культовый диалог из фильма «Матрица».
«Не уверен насчёт десяти шагов. Пожалуй, только на два-три шага. Это всё благодаря двум специальным таблеткам, синей и красной», — ответил чемпион.
Напомним, перед боем с Джейсоном Соса (20-3-4, 15 КО) в апреле 2017-го года Ломаченко использовал цвета и тему из культового телефильма в  боксёрском халате и трусах.
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12 мая в Нью-Йорке Ломаченко, действующий чемпион WBO в весе до 59 кг, сразится с чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
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