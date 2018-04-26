Ещё
Бывший чемпион мира сознался в зависимости от наркотиков и алкоголя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший чемпион мира сознался в зависимости от наркотиков и алкоголя 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, бывший чемпион второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) мексиканец Карлос Куадрас (36-3-1, 27 КО) был временно отстранён Всемирным боксёрским советом (WBC) — у боксёра проблемы с зависимостью от наркотиков и алкоголя.
Куадрас признал имеющуюся проблему и согласился участвовать в реабилитационной программе. Президент WBC Маурисио Сулейман пообещал всячески поддерживать бывшего чемпиона.
Рассказывает Куадрас: «Мне предстоит самый важный бой в моей жизни. Уверен, одержу победу. За моей спиной мощная поддержка в лице жены и сына. Я отдаю себе отчёт в том, что представляю Мексику на международном уровне. С Божьей помощью я сумею избавиться от своей зависимости. Последние годы я жил словно в аду. Но я — чемпион. Я справлюсь».
«Я никогда не применял запрещённых препаратов, все мои допинг-тесты чистые. Я уважаю спорт. Но моя личная жизнь, мои ошибки, всё то, что я делал между боями повлияли на мою карьеру. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я хочу извиниться перед всеми и попросить дать мне ещё один шанс. Последний шанс», — цитирует боксёра BoxingScene.
Читайте также: Куадрас оправдывается за поражение, Санчес нахваливает Арройо
Напомним, в феврале 2018-го года Куадрас неожиданно уступил Макульямсу Арройо (17-3, 14 КО) из Пуэрто-Рико.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Ломаченко ответил Дэвису не предложение драться на платном телевидении VADA уже начеку — Василий Ломаченко шутит по поводу таблеток Постановление WBA: Джарретт Хёрд и Эрисланди Лара встретятся в реванше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах106
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото9
Назван основной вратарь сборной на ЧМ-2018
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение