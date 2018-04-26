Бывший чемпион мира сознался в зависимости от наркотиков и алкоголя

Как мы сообщали ранее, бывший чемпион второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) мексиканец Карлос Куадрас (36-3-1, 27 КО) был временно отстранён Всемирным боксёрским советом (WBC) — у боксёра проблемы с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

Куадрас признал имеющуюся проблему и согласился участвовать в реабилитационной программе. Президент WBC Маурисио Сулейман пообещал всячески поддерживать бывшего чемпиона.

Рассказывает Куадрас: «Мне предстоит самый важный бой в моей жизни. Уверен, одержу победу. За моей спиной мощная поддержка в лице жены и сына. Я отдаю себе отчёт в том, что представляю Мексику на международном уровне. С Божьей помощью я сумею избавиться от своей зависимости. Последние годы я жил словно в аду. Но я — чемпион. Я справлюсь».

«Я никогда не применял запрещённых препаратов, все мои допинг-тесты чистые. Я уважаю спорт. Но моя личная жизнь, мои ошибки, всё то, что я делал между боями повлияли на мою карьеру. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я хочу извиниться перед всеми и попросить дать мне ещё один шанс. Последний шанс», — цитирует боксёра BoxingScene.

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Напомним, в феврале 2018-го года Куадрас неожиданно уступил Макульямсу Арройо (17-3, 14 КО) из Пуэрто-Рико.

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