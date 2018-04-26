WBC презентовал специальный пояс для победителя боя Головкин–Мартиросян

Всемирный боксёрский совет (WBC) во главе с его президентом Маурисио Сулейманом представили специальный чемпионский пояс, который достанется победителю намеченного на 5 мая поединка между казахстанским чемпионом мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и армянским американцем Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).

Регалия получила название «Настоящий Герой», а посвящена она бывшему президенту Мексики и основателю WBC Адольфо Лопесу Матеосу.

Фото: BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.