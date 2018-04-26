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WBC презентовал специальный пояс для победителя боя Головкин–Мартиросян
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WBC презентовал специальный пояс для победителя боя Головкин–Мартиросян 

Vringe.com 22 минуты назад
Фото: Vringe.com
Всемирный боксёрский совет (WBC) во главе с его президентом Маурисио Сулейманом представили специальный чемпионский пояс, который достанется победителю намеченного на 5 мая поединка между казахстанским чемпионом мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и армянским американцем Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).
Регалия получила название «Настоящий Герой», а посвящена она бывшему президенту Мексики и основателю WBC Адольфо Лопесу Матеосу.
Фото: BoxingScene
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