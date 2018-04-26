Уайлдер предложил Джошуа $50 млн за поединок

Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер направил чемпиону по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBO) Энтони Джошуа контракт на $50 миллионов долларов за бой с ним. По информации "Советского спорта", речь идет об одном конкретном поединке и не предусматривает возможный реванш.
Ранее Уайлдер публично призвал Джошуа ответить на предложение.
"Энтони, попросите своего промоутера проверить электронную почту. Я отправил вам кое-что интересное. Все деньги есть в наличии. Надеюсь, вы сдержите свое слово", — сказал он в видеообращении.
Согласно предложенными условиями, прибыль от поединка будет поделена между соперниками поровну, а Джошуа гарантировано получит 50 миллионов долларов. Однако промоутер британца Эдди Хирн выразил мнение, что этот контракт является PR-ходом со стороны Уайлдера.
"При всем уважении, понятно, что 50 миллионов у Уайлдера нет. Поэтому хотелось бы знать, откуда эти деньги. Честно говоря, все это также похоже на PR-ход, но в любом случае мы относимся к предложению серьезно", — цитирует Хирна Sky Sports.
Напомним, что ранее Уайлдер проиграл судебное дело российскому боксеру Александру Поветкину на $4,3 миллиона.