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Хорошо, но мало — Джейкобс о наказании для Канело
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Хорошо, но мало — Джейкобс о наказании для Канело 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс рад, что его звёздного мексиканского коллегу Канело Альвареса уличили в употреблении допинга, однако не считает его наказание достаточным.
Напомним, что 18 апреля Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Альвареса на 6 месяцев без наложения денежного штрафа за положительные допинг-пробы на кленбутерол. Вскоре промоутерской компанией Golden Boy Promotions было объявлено, что возвращение Канело запланировано на 15 сентября.
«В современном боксе многие ребята находят разные способы обмана, и я просто рад, что Канело попался, — не скрывает Дэниел. — Конечно, это запятнает его наследие. Но ещё более важно, что многие люди в мире бокса почувствуют, что дисквалификация — такое себе похлопывание по спине. Уверен, что огромный денежный штраф тут пришёлся бы к месту. Ведь разве вы действительно наказываете чувака, который получает всего шесть месяцев и уже назначает бой в сентябре?»
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По материалам BoxingScene
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