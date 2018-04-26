Хорошо, но мало — Джейкобс о наказании для Канело

Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс рад, что его звёздного мексиканского коллегу Канело Альвареса уличили в употреблении допинга, однако не считает его наказание достаточным.

Напомним, что 18 апреля Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Альвареса на 6 месяцев без наложения денежного штрафа за положительные допинг-пробы на кленбутерол. Вскоре промоутерской компанией Golden Boy Promotions было объявлено, что возвращение Канело запланировано на 15 сентября.

«В современном боксе многие ребята находят разные способы обмана, и я просто рад, что Канело попался, — не скрывает Дэниел. — Конечно, это запятнает его наследие. Но ещё более важно, что многие люди в мире бокса почувствуют, что дисквалификация — такое себе похлопывание по спине. Уверен, что огромный денежный штраф тут пришёлся бы к месту. Ведь разве вы действительно наказываете чувака, который получает всего шесть месяцев и уже назначает бой в сентябре?»

Читайте также: Даже если Канело побьёт Головкина в реванше, он останется читером — Сондерс

По материалам BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.