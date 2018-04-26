Виктор Постол отправится в Англию — грядёт бой с надеждой британского бокса

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) украинец Виктор Постол (29-1, 12 КО) в относительно скором времени поборется за статус официального претендента на этот титул. Worldboxingnews со ссылкой на Cyclone Promotions рапортует о заключении сделки на поединок броварчанина с одним из топ-проспектов современности, 27-летним шотландцем Джошем Тейлором (12-0, 11 КО). Бой состоится 23 июня в Глазго (Шотландия).

Напомним, что 9 марта в США Постол должен был оспорить звание «временного» чемпиона мира WBC в поединке с Риджисом Прогрейсом, но получил травму и был вынужден отказаться от этой возможности. В итоге Виктора заменил Джулиус Индонго, который был уничтожен Прогрейсом за два раунда.

Тейлор в 2017 году провёл четыре победных поединка, постепенно повышая уровень оппозиции вплоть до небитого проспекта Охары Дэйвиса и матёрого экс-чемпиона Мигеля Васкеса , которые были остановлены в 7-м и 9-м раундах, соответственно. В этом году у него был запланирован бой с экс-чемпионом в трёх категориях Умберто Сото, но в итоге от Джоша перепало Винстону Кампосу (ТКО 3), поскольку Сото отказался от вояжа на Туманный Альбион.

Также добавим, что по итогам 2017-го редакция vRINGe.com именно Тейлора назвала «Проспектом года».

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