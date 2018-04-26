Джаррелл Миллер и Джейкобс встретились в Нью-Йорке с Дюопа и Сулецки: фото

Послезавтра на арене Barclays Center в Бруклине (США) состоятся два интереснейших поединка: в супертяжёлом (свыше 90,7 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).

В первом местный проспект Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) подерётся с французом Жоанном Дюопа (37-4, 24 КО), а во втором поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) сразится с ещё одним местным бойцом Дэниелом Джейкобсом (33-2, 29 КО).

Будет интересно.

А пока участники вечера бокса встретились на финальной пресс-конференции.

Фото: Эд Малхолланд/BoxingScene

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