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Джаррелл Миллер и Джейкобс встретились в Нью-Йорке с Дюопа и Сулецки: фото
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Джаррелл Миллер и Джейкобс встретились в Нью-Йорке с Дюопа и Сулецки: фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Послезавтра на арене Barclays Center в Бруклине (США) состоятся два интереснейших поединка: в супертяжёлом (свыше 90,7 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).
В первом местный проспект Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) подерётся с французом Жоанном Дюопа (37-4, 24 КО), а во втором поляк Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) сразится с ещё одним местным бойцом Дэниелом Джейкобсом (33-2, 29 КО).
Будет интересно.
А пока участники вечера бокса встретились на финальной пресс-конференции.
Фото: Эд Малхолланд/BoxingScene
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