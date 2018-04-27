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Джейкобс, Сулецки, Миллер, Дюопа и другие прошли взвешивание: результаты и видео
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Джейкобс, Сулецки, Миллер, Дюопа и другие прошли взвешивание: результаты и видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Barclays Center в Бруклине (США). Бойцы показали следующий вес: Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) — 138 кг Жоанн Дюопа (37-4, 24 КО) — 110,8 кг 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) — 72,3 кг Мацей Сулецки (26-0, 10 КО) — 72,2 кг 12-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг)
Данияр Елеусинов (дебют) — 68,3 кг Ноа Кидд (3-0-1, 2 КО) — 68 кг  6-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг)
Шохжахон Эргашев (11-0, 11 КО) — 63,3 кг Ван Жиминь (10-2, 3 КО) — 63,2 кг  10-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте завтра к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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