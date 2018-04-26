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Кривляющийся Миллер и серьёзный Дюопа на открытой тренировке: фото и видео
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Кривляющийся Миллер и серьёзный Дюопа на открытой тренировке: фото и видео 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
28 апреля в Бруклине (США) экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе француз Жоанн Дюопа (37-4, 24 КО) попробует проверить на прочность непобеждённого американца Джаррелла Миллера (20-0-1, 18 КО).
Накануне боксёры провели открытые тренировки, которые своевременно запечатлел на камеру Эд Малхолланд (BoxingScene), а мы, дождавшись снимков из-за океана, предлагаем их вашему вниманию.
Читайте также: Миллер: Я лучше Уайлдера с каждым боем, задача — развинтить Дюопа и вынесли его  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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