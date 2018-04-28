Прямая онлайн трансляция: Дэниел Джейкобс — Мацей Сулецки, Миллер — Дюопа, Эргашев, Елеусинов

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Бруклине (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 12-раундовый бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) между американцем Дэниелом Джейкобсом (33-2, 29 КО) и Мацеем Сулецки (26-0, 10 КО) из Польши.

Андеркард

— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между американцем Джарреллом Миллером (20-0-1, 18 КО) и Жоанном Дюопа (37-4, 24 КО) из Франции.

— Бой за объединение титулов чемпионки мира по версиям WBA и IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) между ирландкой Кэти Тейлор (8-0, 4 КО) и аргентинкой Викторией Бустос (18-4, 0 КО).

— 10-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг) между Шохжахоном Эргашевым (11-0, 11 КО) из Казахстана и Ван Чжиминь (10-2, 3 КО) из Китая.

— 6-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между казахстанцем Данияром Елеусиновым (профдебют) и американцем Ноа Киддом (3-0-1, 2 КО).

ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ПОЯВЯТСЯ БЛИЖЕ К НАЧАЛУ ШОУ Начало трансляции (29 апреля) — 04:00 (Киев/Москва), 07:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ВИДЕО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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