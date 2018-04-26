Фьюри ничего не потерял, он вновь будет править супертяжами — спарринг-партнёр

26-летний британский супертяжеловес Дэвид «Белый носорог» Аллен (12-3-2, 9 КО) поделился впечатлениями от спаррингов с соотечественником и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО), который готовится к долгожданному возвращению в ринг.

Энтони Джошуа. Стоит отметить, что Аллен спарринговал с Фьюри и до продолжительного простоя в карьере Тайсона. Проводил он тренировочные бои также с Владимиром Кличко

«Я являюсь бойцом национального чемпионского уровня, но Фьюри может побить меня одной рукой, другую при этом держа за спиной. Да, он действительно так хорош, — утверждает Дэвид. — Я давно говорил, что Фьюри — сильнейший панчер из всех, с кем мне доводилось выходить в ринг. Когда он вкладывается в удары, никто не может превзойти его в мощи. Сказать по правде, думаю, ему просто нравится причинять соперникам боль и раздражать их своим талантом».

«Он возвращается в гораздо лучшем состоянии, чем я предполагал. Я думал, что это займёт больше времени, но он за прошедшее время не потерял вообще ничего. Стоит ему вернуть остроту после нескольких поединков, и он снова будет править дивизионом», — заверил Аллен.

И добавил, чтобы окончательно снять все вопросы: «Я знаю, что со стороны кажусь его большим фанатом. Так и есть — я его БОЛЬШОЙ ФАНАТ. Он просто выдающийся талант».

Возвращение Фьюри запланировано на 9 июня в Манчестере (Англия), но его соперник пока не объявлен. Хотя кто-то уже поспешил снять завесу неизвестности.

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