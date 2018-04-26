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В Челябинске впервые проходит чемпионат по армейскому рукопашному бою
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В Челябинске впервые проходит чемпионат по армейскому рукопашному бою 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях участвуют 24 команды из высших военных учебных заведений, воинских частей непосредственного подчинения ВКС и объединений ВВС и ПВО военных округов.
На базе филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Челябинске состоялось открытие чемпионата Воздушно-космических сил по армейскому рукопашному бою.
Чемпионат ВКС по армейскому рукопашному бою этого года стал рекордным по количеству участников. Он собрал 24 команды из высших военных учебных заведений, воинских частей непосредственного подчинения ВКС и объединений ВВС и ПВО военных округов. В Челябинск для участия в соревнованиях прибыло почти 200 бойцов.
«Мы рады всем. И сделали все, чтобы предоставить для участников чемпионата равные условия для подготовки и тренировок. Уверен, что это поможет сделать бои зрелищными, а победу отпразднуют самые подготовленные военнослужащие», — рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске полковник Игорь Шведов.
Армейский рукопашный бой — это универсальная система приемов защиты и нападения, которой должен овладеть каждый военнослужащий. Лучшие становятся участниками всероссийского чемпионата, проходя жесткий отбор в своих подразделениях.
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