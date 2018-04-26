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«Это будет война». Головкин и Мартиросян обещают
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«Это будет война». Головкин и Мартиросян обещают 

Vringe.com 53 минуты назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и армянский американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) продолжают попытки раскрутить свой мисматч, который состоится 5 мая в Карсоне (США). На этот раз оба пообещали зрителям «войну в мексиканском стиле». Разным они видят только её исход.
«Я планировал встретиться с Саулем (Альваресом), однако… ну, вы знаете. Сегодня я могу вас заверить, что готов встретиться с Мартиросяном и увезти домой ещё один пояс. У меня уже есть пояс Уичоли, а теперь к нему добавится ещё и это сокровище. Для меня это большая честь, и я буду относиться к нему с почтением», — обещает Геннадий.
«Ванес — замечательный боец, и я уверен, что он не думает ни о чём, кроме своей победы, а значит 5 мая будет истинная война в чисто мексиканском стиле», — намекает он на очередное «Биг-драма-шоу».
Также Головкин добавил, что «если Сауль готов драться в сентябре, тогда мы дадим публике этот бой».
В свою очередь, Мартиросян заверил, что подойдёт к поединку в абсолютной боеготовности: «Вот уже 17 лет я в этом спорте, и пускай я не выступал два последних года, всё это время я не переставал тренироваться. Да, я не фаворит, но уверен, что преподнесу сюрприз, когда выйду драться в чистейшем мексиканском стиле. Да-да, я побью Геннадия Головкина в мексиканском стиле! Viva Mexico!»
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