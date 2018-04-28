Боксер Альварес мог принимать допинг неумышленно

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о доказательствах неумышленного использования допинга боксером Саулем Альваресом. Как сообщает «Советский спорт», спортсмен сдал волосы на допинг-тест, который оказался отрицательным.

"Тест, который был запрошен Комиссией, оказался отрицательным. Это должно исключить все подозрения того, что Альварес принимал препарат умышленно", — цитирует Гомеса USA Today

Также он отметил, что Альварес намерен вернуться на ринг в сентябре.

"Сауль очень хочет вернуться к тренировкам и выйти на ринг в сентябре. Он надеется, что этот тест подтвердит тот факт, что он является чистым боксёром", — заключил президент компании.

Напомним, что мексиканский боксер был дисквалифицирован на полгода. Таким образом, 17 августа срок его дисквалификации истечет, если дело не будет пересмотрено в связи с последними данными.