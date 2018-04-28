Ещё
Боксер Альварес мог принимать допинг неумышленно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Альварес мог принимать допинг неумышленно 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о доказательствах неумышленного использования допинга боксером Саулем Альваресом. Как сообщает «Советский спорт», спортсмен сдал волосы на допинг-тест, который оказался отрицательным.
"Тест, который был запрошен Комиссией, оказался отрицательным. Это должно исключить все подозрения того, что Альварес принимал препарат умышленно", — цитирует Гомеса USA Today.
Также он отметил, что Альварес намерен вернуться на ринг в сентябре.
"Сауль очень хочет вернуться к тренировкам и выйти на ринг в сентябре. Он надеется, что этот тест подтвердит тот факт, что он является чистым боксёром", — заключил президент компании.
Напомним, что мексиканский боксер был дисквалифицирован на полгода. Таким образом, 17 августа срок его дисквалификации истечет, если дело не будет пересмотрено в связи с последними данными.
Газета.Ru: последние новости
Джейкобс выразил надежду на реванш с Головкиным Боксер Кузьмин нокаутировал американца в первом поединке 2018 года Россиянин Лубкович победил в первом поединке на турнире WBC в США
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка31
Англия в истерике. Символ страны решили продать48
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение