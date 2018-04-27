Джош Тейлор о бое с Постолом: Виктор приедет сюда испортить мне вечеринку

Шотландский проспект суперлёгкого веса (до 63,5 кг) Джош Тейлор (12-0, 11 КО) с восторгом ожидает 23 июня: в тот вечер он выйдет в ринг The SSE Hydrо в Глазго к бывшему чемпиону мира по версии WBC Виктору Постолу (29-1, 12 КО) и подерётся за право выйти на обладателя титула.

Небитый боец считает, что украинец, который после поражения летом 2016 года Теренсу Кроуфорду провёл только один поединок, причём выглядел не лучшим образом, всерьёз его проэкзаменует.

«Это мой самый сложный соперник. Виктор станет идеальным испытанием на этом этапе моей карьеры. Он дрался и побеждал некоторых лучших в мире, а сюда приедет испортить мне вечеринку», — сказал Boxing News шотландец.

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По словам Джоша, одно осознание того, что победа принесёт ему право драться за мировой титул, мотивирует его 23 июня устроить в ринге нечто запоминающееся.

«Поддержка в Шотландии всегда феноменальная. Увидимся на арене», — подытожил Тейлор.

По итогам 2017-го редакция vRINGe именно Тейлора назвала «Проспектом года».

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