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Виктор Постол: Как видно по рекорду Тейлора — он таки мощный панчер
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Виктор Постол: Как видно по рекорду Тейлора — он таки мощный панчер 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Украинский экс-чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Виктор Постол (29-1, 12 КО), которому через пару месяцев на арене SSE Hydro в Глазго (Шотландия) в бою с местным Джошем Тейлором (12-0, 11 КО) нужно будет доказать скептикам, что порох в пороховницах ещё есть, понимает исходящий от небитого проспекта уровень угрозы. Но относится к задаче спокойно и по-деловому.
«Очень рад принять участие в отборочном бою, который ведёт к поединку за престижный WBC-титул, — сказал броварчанин. — Жду 23 июня и усердно тренируюсь. Тейлор — сложный противник с хорошим любительским опытом. Мощный панчер, как можно видеть по его рекорду в профи. Ещё по ходу боя он меняет стойки, поэтому мне нужно быть весьма собранным и «острым»».
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Как пишет RingTV, Виктор добавил, что его нынешняя цель — вернуть себе пояс WBC, для чего нужно проходить 27-летнего скотта.
«Тейлор — достойный противник, и я всецело сосредоточен на этом поединке. Пускай победит сильнейший», — подытожил спортсмен.
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