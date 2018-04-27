Бойцы «Турнира восьмерых» прошли взвешивание: результаты и фото 

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Бойцы показали следующий вес: Феликс Диас (19-2, 9 КО) — 66,7 кг Франсиско Сантана (26-6-1, 12 КО) — 66,7 кг 10-раундовый бой 1/4 финала «Турнира восьмерых» в полусреднем весе (до 66,7 кг) Фредрик Лоусон (26-1, 21 КО) —? Баишанбо Насийивула (13-1-1, 6 КО) —? 10-раундовый бой 1/4 финала «Турнира восьмерых» в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Крис ван Херден (25-2-1, 12 КО) — 66,2 кг Тимо Шварцкопф (18-1, 10 КО) — 66,7 кг 10-раундовый бой 1/4 финала «Турнира восьмерых» в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Брэд Соломон (27-1, 9 КО) — 66,7 кг Пэдди Галлахер (13-3, 8 КО) — 66,7 кг 10-раундовый бой 1/4 финала «Турнира восьмерых» в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Сергей Лубкович (7-0, 6 КО) — 66,7 кг Карим Мэйфилд (21-4, 11 КО) — 66,7 кг Бой «запасников» этого турнира в полусреднем весе (до 66,7 кг) ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу, возможно, появятся на нашем сайте завтра к полуночи по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.