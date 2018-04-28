«Турнир восьмерых»: Фредрик Лоусон одолел Баишанбо Насийивулу

KFC Yum! Center, Луисвилл, штат Кентукки, США. Уроженец Ганы Фредрик Лоусон (27-1, 21 КО) одолел Баишанбо Насийивула (13-2-1, 6 КО) из Китая единогласным судейским решением.

Ещё один поединок турнира прошёл отведенную дистанцию. Тактическое противостояние не изобиловало яркими моментами, а по итогам 10 проведенных раундов судьи решили, что победу заслужил Лоусон.

Судейский вердикт — единогласные 99-91, 98-94, 98-92, 97-93, 97-93 в пользу африканца.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лоусон-Насийивула (возможно, появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.