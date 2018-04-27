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Бывший чемпион WBC страдает от наркозависимости
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Бывший чемпион WBC страдает от наркозависимости 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Карлос Куадрас признался, что страдает от наркозависимости. Об этом сообщает «Советский спорт».
29-летний мексиканец верит, что сможет справиться с проблемой.
"Я убежден, что выиграю эту битву. У меня есть жена и сын, которые поддерживают меня. Мне нужно найти силы с помощью Бога, найти лекарство от этого ужасного кошмара, поскольку я жил в аду, но я чемпион и намерен победить.
Я никогда не проваливал тесты на допинг, так как уважаю спорт. Но моя жизнь между боями, безусловно, повлияла на мою спортивную карьере, которую я люблю. Благодарен тем, кто поддерживал меня в трудные времена. Я смущен и прошу прощения у общественности и спорта", — цитирует Boxingtalk Уадраса.
Ранее боксер Крис Юбэнк-младший рассказал о воздержании от секса перед поединками.
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