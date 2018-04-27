Иноуэ перерубил ветерана Нонаку и приблизился к чемпиону Хёрду

Korakuen Hall, Токио, Япония. В главном событии вечера небитый японский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Такеши Иноуэ (13-0-1, 7 КО) одержал непростую победу решением судей над соотечественником-ветераном Юки Нонака (31-10-3, 10 КО) в отборочном поединке по версии IBF. В начале боя Нонака пытался действовать с дистанции — ветеран выглядел лучше в стартовых раундах поединка. Ситуация в ринге изменилась после того, как Иноуэ сумел навязать сопернику бой на ближней дистанции. Нонака периодически неплохо контратаковал, но не мог выдерживать темпа и уступал Иноуэ в уоркрейте. Ближе к экватору ветеран снова неплохо поработал с дистанции, но на весь бой распределить силы не сумел. К тому же Нонаке сильно мешали полученные рассечения. В 9-м раунде рассечение образовалось и на лице Иноуэ (правда, после столкновения головами). Сцепив зубы, ветеран очень неплохо поработал в 10 и 11 раундах, но по мнению судей 28-летний Иноуэ был чуточку лучше 40-летнего Нонаки: 116:113, 115:113 и 116:112. Победа над Нонакой гарантирует Иноуэ 2-ю строчку в рейтинге IBF. Чемпионом IBF (а также WBA Super) является американец Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Иноуэ-Нонака (возможно, появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.