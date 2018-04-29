Догбо досрочно победил Магдалено и стал новым чемпионом мира

В ночь с 28 на 29 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между обладателем пояса по версии WBO Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) и Айзеком Догбо (19-0, 13 КО).

Встреча прошла в яркой и открытой борьбе с большим количеством жёстких обменов. В первом раунде Магдалено отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и выдержать атаки Джесси. В пятом раунде в нокдауне уже побывал Магдалено. После этого инициатива в бою перешла к Догбо. Ему удалось записать себе в актив несколько раундов подряд. В 11-й трёхминутке он дважды отправлял Магдалено на канвас, после чего рефери остановил встречу.