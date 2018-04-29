Ещё
Догбо досрочно победил Магдалено и стал новым чемпионом мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Догбо досрочно победил Магдалено и стал новым чемпионом мира 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 28 на 29 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между обладателем пояса по версии WBO Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) и Айзеком Догбо (19-0, 13 КО).
Встреча прошла в яркой и открытой борьбе с большим количеством жёстких обменов. В первом раунде Магдалено отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и выдержать атаки Джесси. В пятом раунде в нокдауне уже побывал Магдалено. После этого инициатива в бою перешла к Догбо. Ему удалось записать себе в актив несколько раундов подряд. В 11-й трёхминутке он дважды отправлял Магдалено на канвас, после чего рефери остановил встречу.
Чемпионат.com: последние новости
Абрахам и Нильсен показали равный вес Джейкобс оказался немного тяжелее Сулецки 16 российских боксёров вышли в полуфинал первенства Европы по боксу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator57
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную33
Спасителя России увольняют из CAS32
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение