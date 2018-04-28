Магдалено, Догбо, Дженнингс и Харт прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Liacouras Center в Филадельфии (США). Бойцы показали следующий вес: Джесси Магдалено (25-0, 18 КО) — 55,3 кг Айзек Догбо (18-0, 12 КО) — 55,0 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Джесси Харт (23-1, 19 КО) — 76,1 кг Демонд Николсон (18-2-1, 17 КО) — 76 кг Бой за вакантный титул NABF во втором среднем весе (до 76,2 кг) Брайант Дженнингс (22-2, 13 КО) — 102,4 кг Джоуи Давейко (19-4-4, 11 КО) — 105,7 кг Бой за вакантный титул чемпиона штата Пенсильвания в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.