Прямая онлайн трансляция: Джесси Магдалено — Айзек Догбо, Дженнингс — Давейко, Харт — Николсон

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Филадельфии (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за звание чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между обладателем титула американцем Джесси Магдалено (25-0, 18 КО) и Айзеком Догбо (18-0, 12 КО) из Ганы.

Андеркард

— Бой за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Джесси Хартом (23-1, 19 КО) и Демондом Николсоном (18-2-1, 17 КО).

— Бой за вакантный титул чемпиона штата Пенсильвания в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между Брайантом Дженнингсом (22-2, 13 КО) и Джоуи Давейко (19-4-4, 11 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (29 апреля) — 02:30 (Киев/Москва), 05:30 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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