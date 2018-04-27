Эдди Херн: Канело — вне игры, а Джейкобс может подраться с Деревянченко

Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) в преддверии намеченного на 28 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) поединка экс-чемпиона мира в среднем весе Дэниела Джейкобса (33-2, 29 КО) из США против поляка Мацея Сулецки (26-0, 10 КО) рассказал о ближайших перспективах дивизиона.

О перспективах Джейкобса: «Мне кажется, Джейкобс занял отличную стартовую позицию. Победитель противостояния Джейкобс−Сулецки станет обязательным претендентом Геннадию Головкину по линии WBA. Джейкобс также может оспорить с Сергеем Деревянченко титул IBF (в случае, если организация лишит Головкина титула)».

О перспективах Сауля Альвареса (после допингового скандала): «Считаю, он теперь вне игры. Знаю, уже в сентябре ему разрешать драться снова, но в глазах болельщиков и экспертов бокса он теперь вне игры. И так продлится до конца его карьеры. Но Головкин с ним всё равно проведёт реванш. Это очевидно».

О перспективах боя Джейкобса против Жермалла Чарло: «Я бы подписал Жермалла, я бы подписал обоих братьев Чарло. И у меня они зарабатывали бы в разы больше. Мне нравятся эти парни. Нравятся, что они очень шумные. И нравится то, что у них нет промоутера. Но из-за того, что у парней нет промоутера, им достаются не самые лучшие поединки из возможных. Они вынуждены вызывать всех в ринг направо и налево. Мне нравится, как они это делают».

О предстоящем поединке Джейкобс−Сулецки: «Джейкобсу было бы очень неплохо сделать яркое и громкое заявление досрочной победой. К сожалению, с Луисом Ариасом не получилось — тот сразу же после первого пропущенного удара перешёл в режим выживания. С Сулецки будет непросто, он — хороший боец. Болельщики недооценивают его, считают, что он Джейкобсу не ровня. Зря. Это очень хороший бой».

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