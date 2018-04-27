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В Барнауле определили самого сильного человека России
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В Барнауле определили самого сильного человека России 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Турнир по жиму штанги лежа прошел в Барнауле. Участников не делили на весовые категории, победителем становился тот, у кого разница между собственным и поднятым весом оказывалась самой большой.
Среди мужчин титул чемпиона делили барнаулец Алексей Меркулов и москвич Виктор Найденов. В финале барнаулец смог поднять штангу весом 415 кг, Найденов взял вес 442,5 кг. Учитывая вес спортсменов, победителем оказался москвич с преимуществом всего 0,4 кг.
Самой сильной женщиной России стала жительница Барнаула Наталья Коновалова.
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