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Оскар де ла Хойя: Известность Альвареса сыграла против него и обернулась жестким наказанием
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Оскар де ла Хойя: Известность Альвареса сыграла против него и обернулась жестким наказанием 

Советский спорт 1 час назад
«Проблема с мясом в Мексике признана общественностью. До этого футболисты национальной сборной попались на этом.
Известность Альвареса сыграла против него и обернулась жёстким наказанием, хотя Сауль — один из самых чистых известных мне боксёров. До следующего боя он будет каждый день проходить допинг-тесты», — сказал де ла Хойя в интервью Boxingscene.
Напомним, второй бой Альвареса и Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за положительных допинг-тестов мексиканца, который впоследствии был отстранен от боев на шесть месяцев.
Теперь представитель Казахстана сразится 5 мая с американцем Ванесом Мартиросяном.
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