Оскар де ла Хойя: Известность Альвареса сыграла против него и обернулась жестким наказанием

«Проблема с мясом в Мексике признана общественностью. До этого футболисты национальной сборной попались на этом.

Известность Альвареса сыграла против него и обернулась жёстким наказанием, хотя Сауль — один из самых чистых известных мне боксёров. До следующего боя он будет каждый день проходить допинг-тесты», — сказал де ла Хойя в интервью Boxingscene.

Напомним, второй бой Альвареса и Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за положительных допинг-тестов мексиканца, который впоследствии был отстранен от боев на шесть месяцев.

Теперь представитель Казахстана сразится 5 мая с американцем Ванесом Мартиросяном.