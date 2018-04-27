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Абрахам и Нильсен показали равный вес
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Абрахам и Нильсен показали равный вес 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
Завтра, 28 апреля в Оффенбурге (Германия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за второстепенный титул WBO International во втором среднем весе между экс-чемпионом мира Артуром Абрахамом и Патриком Нильсеном.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес в 76,2 кг. При этом Нильсен уложился в лимит категории лишь со второго раза.
Для Абрахама поединок с датчанином станет первым с момента поражения от Криса Юбэнка-младшего в четвертьфинале турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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