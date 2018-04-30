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Али держит хуже Головкина, я его смогу нокаутировать — Мунгуйя
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Али держит хуже Головкина, я его смогу нокаутировать — Мунгуйя 

Vringe.com 1 час назад
Фото: ToFight.ru
21-летний проспект среднего веса (до 72,6 кг) Хайме Мунгуйя (28-0, 24 КО), которого всем миром уберегли от Геннадия Головкина, 12 мая всё-таки сразится за титул, но в категории первого среднего веса: мексиканец выйдет на чемпиона WBO Садама Али (26-1, 14 КО). С Али должен был драться Лиам Смит, однако британец приболел, а лёгкий на подъём Мунгуйя согласился за пару недель до боя его заменить.
Хайме собирается нокаутировать Садама, которого принято считать слабейшим из чемпионов в 69,9 кг.
«Появился шанс, и других вариантов, кроме как показать, кто я такой и что я готов к высшей лиге, нет. Готовлюсь скрупулёзно, на 100% сосредоточен на поединке. Легко не будет, но я обещаю, что выиграю и увезу пояс в Мексику», — рассказал он ESPN Deportes.
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Противника Мунгуйя оценивает высоко. Говорит, тот «очень сильный и с быстрыми руками, много передвигается».
«Ясно, что его стиль совершенно отличается от стиля Головкина, но, думаю, так держать, как держит Геннадий, Садам не умеет. Думаю, я могу нокаутировать его, ка к это сделал Джесси Варгас», — резюмировал мексиканец.
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