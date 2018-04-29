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Хайме Мунгуйя всё-таки поборется за звание чемпиона мира
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Хайме Мунгуйя всё-таки поборется за звание чемпиона мира 

Vringe.com 52 минуты назад
Фото: Vringe.com
Всего сутки потребовались заинтересованным сторонам, чтобы найти нового соперника для чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Садама Али (26-1, 14 КО), после того как стало известно, что британец Лиам Смит, с которым он должен был встретиться изначально, не сможет выйти в ринг из-за проблем со здоровьем.
Сегодня стало известно, что вместо Смита за титул WBO поборется непобеждённый мексиканец Хайме Мунгуйя (28-0, 24 КО). Дата и место поединка остаются неизменными — 12 мая в Вероне (США).
Примечательно, что не так давно Мунгуйя рассматривался, как возможный соперник чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, однако в том случае его кандидатуру не утвердила Атлетическая комиссия.
Для Али это будет первая защита титула, который он завоевал в декабре прошлого года, неожиданно перебоксировав легендарного пуэрториканца Мигеля Котто.
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