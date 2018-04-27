Лиам Смит заболел, чемпион WBO Али остался без противника на май

Американский чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Садам Али (26-1, 14 KO) остался без претендента на первую титульную защиту в мае — британец Лиам Смит (26-1-1, 14 КО) приболел и вынужден был отказаться от боя в назначенный день.

Как пишет Boxing News, Смит «сам не знает, что с ним не так», однако подозревает, что «какая-то аллергическая реакция на что-то». Из-за болезни 29-летний бывший обладатель упомянутого выше титула пропустил больше недели тренировок.

Бой должен был состояться 12 мая на ринге Turning Stone Resort Casino в Вероне, штат Нью-Йорк (США).

Смит надеется, что Golden Boy Promotions и его промоутер Фрэнк Уоррен оперативно подберут для поединка другую дату, однако, как пишет источник, американцы уже подыскивают нового претендента, так как не хотят отказываться от выступления.

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Напомним, Али завоевал пояс WBO, неожиданно для многих победив в декабре ветерана Мигеля Котто , который распрощался с боксом.

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