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Джейкобс: если люди хотят видеть бой с Чарло, то пусть будет так
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Джейкобс: если люди хотят видеть бой с Чарло, то пусть будет так 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ToFight.ru
Бывший чемпион мира по версии WBA Regular, а ныне официальный претендент на титул WBA Super в среднем весе Дэниел Джейкобс поделился планами на будущее, дав понять, что он будет не против встретиться с обладателем пояса временного чемпиона по версии WBC Джермаллом Чарло.
«В целом мы хотим получить бои с парнями, у которых есть чемпионский титул. Если такие встречи организовать не получится, то я буду драться с другими сильными претендентами. Бой с Джермаллом Чарло? Если Бруклин хочет видеть такой поединок, то пусть так и будет. Чарло, где ты?», — приводит слова американца RingTV.
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