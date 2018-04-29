Джейкобс: если люди хотят видеть бой с Чарло, то пусть будет так

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular, а ныне официальный претендент на титул WBA Super в среднем весе Дэниел Джейкобс поделился планами на будущее, дав понять, что он будет не против встретиться с обладателем пояса временного чемпиона по версии WBC Джермаллом Чарло.

«В целом мы хотим получить бои с парнями, у которых есть чемпионский титул. Если такие встречи организовать не получится, то я буду драться с другими сильными претендентами. Бой с Джермаллом Чарло? Если Бруклин хочет видеть такой поединок, то пусть так и будет. Чарло, где ты?», — приводит слова американца RingTV.