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Джейкобс оказался немного тяжелее Сулецки
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Джейкобс оказался немного тяжелее Сулецки 

Чемпионат.com 1 час назад
28 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Regular Дэниела Джейкобса и Мацея Сулецки. Победитель этой встречи станет официальным претендентом на титул по версии WBA Super, которым владеет Геннадий Головкин.
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался чуть тяжелее соперника, показав на весах 72,3 кг, в то время как вес Сулецки составил 72,2 кг.
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