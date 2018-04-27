Джейкобс оказался немного тяжелее Сулецки

28 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Regular Дэниела Джейкобса и Мацея Сулецки. Победитель этой встречи станет официальным претендентом на титул по версии WBA Super, которым владеет Геннадий Головкин

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался чуть тяжелее соперника, показав на весах 72,3 кг, в то время как вес Сулецки составил 72,2 кг.