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Джейкобс победил Сулецки, Миллер оказался сильнее Дюопа
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Джейкобс победил Сулецки, Миллер оказался сильнее Дюопа 

Чемпионат.com 43 минуты назад
В Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между экс-чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Regular Дэниела Джейкобса и Мацея Сулецки. Победитель встречи получал право стать официальным претендентом на пояс по версии WBA Super.
Противостояние прошло в плотной борьбе, в первых раундах поляк даже сумел захватить инициативу. В дальнейшем Джейкобс взял ход боя под контроль, а в двенадцатом раунде даже сумел отправить соперника в нокдаун. Тем не менее оформить досрочную победу ему не удалось. В итоге ему была отдана победа единогласным решением — 115:112, 116:111, 117:110.
В андеркарде этой встречи состоялся бой в супертяжёлом весе. Американского проспекта Джаррелла Миллера тестировал экс-претендент на титул Жоанн Дюопа. По истечении двенадцати раундов все судьи отдали победу Миллеру — 119:109, 119:109, 117:111.
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