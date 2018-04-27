День Победы в Севастополе отпразднуют реконструкциями боёв и интерактивными программами

С 5 по 10 мая в Севастополе пройдут памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы и 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Крымское информационное агентство.

В дни празднования Великой Победы жители и гости города-героя смогут стать свидетелями реконструкции героических боев за Севастополь и почтить память тех, кто насмерть стоял на поле боя.

Также в городе-герое пройдут концерты, интерактивные программы для детей, будут работать полевые кухни.