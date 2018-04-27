Джаррелл Миллер угрожает заднице Джошуа, но не трогает Мануэля Чарра

Если британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) не сумеет договориться об унификации с Дионтэем Уайлдером, то услуги претендента для ему агрессивно предлагает массивный (138 кг!) проспект супертяжёлого веса Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) из США. СМИ неоднократно писали, что американский дебют Джошуа может состоятся на арене Barclays Center в Бруклине, а Миллер родом как раз из тех мест. «Я не Уайлдер, не Мартин и не Бризил; я тебя отпинаю в ринге, — заявил в эфире Sky Sports американец. — Если ты едешь на мой район, в Бруклин, будь начеку. Надеру тебе задницу и отправлю домой в кепке „Brooklyn, NYC“, ясно?» Читайте также: Миллер о шансах на бой с Джошуа: Поверю только подписи в контракте Если с Энтони ничего не выгорит на лето, Джаррелл утверждает, что у его команды есть запасной план, который заключается в поединке с «обычным» чемпионом мира по версии WBA Мануэлем Чарром (31-4, 17 KO). Отметим, что последний осенью должен топтаться в ринге с обязательным претендентом Фресом Окендо. По словам Миллера, бой с Чарром может состояться либо в ФРГ, либо «в Америке, как хэдлайн-шоу НВО».

Через несколько часов Миллеру предстоит сразится с бывшим претендентом Жоанном Дюопа. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.