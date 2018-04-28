Диллиан Уайт негодует: Чувствую, что WBC меня предал

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) пришёл в недоумение, узнав о постановлении Всемирного боксёрского совета (WBC) назначить ему отборочный бой за звание претендента на титул чемпиона мира против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО). Уайт считал, что ему уже гарантирован бой с действующим чемпионом — Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО), однако WBC объявил первоочерёдным претендентом Доминика Бризила (19-1, 17 КО).

«Я дрался за каждый пояс WBC и единственный прошёл всю надлежащую процедуру организации. Я провёл много элиминаторов и рейтинговых боёв под эгидой WBC. Я был лоялен к этой организации на протяжении двух лет, — негодует Диллиан. — Я делал всё, о чём они меня просили, и в итоге мне сообщили, что я следующий в очереди. В конце концов, если так, то WBC должен был назначить мой бой с Бризилом за право встретиться с Уайлдером».

«Я провёл множество поединков, санкционированных WBС, и неизменно против топ-претендентов. Чисора, Хелениус, Браун. Я не дрался с лохами, это были топ-контендеры, занимавшие высокие позиции в рейтинге WBC. Посмотрим, сумеем ли мы достичь какой-то договорённости с WBC, но… Я очень, очень разочарован и раздражён. Чувствую, что WBC меня предал, если честно», — огорчённо добавил Уайт.

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