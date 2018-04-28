Ещё
Диллиан Уайт негодует: Чувствую, что WBC меня предал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диллиан Уайт негодует: Чувствую, что WBC меня предал 

Vringe.com 56 минут назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) пришёл в недоумение, узнав о постановлении Всемирного боксёрского совета (WBC) назначить ему отборочный бой за звание претендента на титул чемпиона мира против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО). Уайт считал, что ему уже гарантирован бой с действующим чемпионом — Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО), однако WBC объявил первоочерёдным претендентом Доминика Бризила (19-1, 17 КО).
«Я дрался за каждый пояс WBC и единственный прошёл всю надлежащую процедуру организации. Я провёл много элиминаторов и рейтинговых боёв под эгидой WBC. Я был лоялен к этой организации на протяжении двух лет, — негодует Диллиан. — Я делал всё, о чём они меня просили, и в итоге мне сообщили, что я следующий в очереди. В конце концов, если так, то WBC должен был назначить мой бой с Бризилом за право встретиться с Уайлдером».
«Я провёл множество поединков, санкционированных WBС, и неизменно против топ-претендентов. Чисора, Хелениус, Браун. Я не дрался с лохами, это были топ-контендеры, занимавшие высокие позиции в рейтинге WBC. Посмотрим, сумеем ли мы достичь какой-то договорённости с WBC, но… Я очень, очень разочарован и раздражён. Чувствую, что WBC меня предал, если честно», — огорчённо добавил Уайт.
Читайте также: Доминик Бризил готовится драться с Дионтэем Уайлдером летом
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Догбо и Магдалено устроили перепалку на пресс-конференции: цитаты и фото Кривляющийся Миллер и серьёзный Дюопа на открытой тренировке: фото и видео Рекорд Ломаченко и Муангсурина может пасть уже летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому борцу запретили ехать в РФ18
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение